하이투자증권, 50억 규모 ELS 1종 공모

HI ELS 1745호는 홍콩항셍중국기업지수(HSCEI), 코스피(KOSPI)200지수, 유로스톡스(EUROSTOXX)50지수를 기초자산으로 하는 3년 만기 6개월 단위 조기상환형 ELS다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.