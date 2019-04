GC녹십자 '헤파빅-진' 전임상, 국제학술대회서 최우수 발표 선정

[아시아경제 박혜정 기자] GC 녹십자 녹십자 006280 | 코스피 현재가 145,000 전일대비 500 등락률 -0.34% 거래량 7,311 전일가 145,500 2019.04.15 10:09장중(20분지연) close 는 지난 10~14일(현지시간) 오스트리아 빈에서 열린 유럽간학회(EASL) 국제학술대회에서 B형 간염 면역글로불린 'GC1102(헤파빅-진)'의 유효성을 확인한 전임상 결과가 최우수 발표(Best of ILC 2019) 중 하나로 선정됐다고 15일 밝혔다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.