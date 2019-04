"뉴스피드 안 뜨거나 로그인도 안돼"…페이스북·인스타그램 또 '먹통'

지난해 기준 페이스북의 월이용자(MAU)는 23억2000만명이다. 인스타그램, 왓츠앱, 페이스북 메신저 등 계열 서비스를 모두 더할 경우 매월 이용자수는 27억명을 넘어선다. 페이스북과 같은 서비스가 먹통이 되면 '글로벌 정전'이 된다는 우려가 나오는 이유다. 미국 IT 전문매체 더버지는 당시 접속 장애를 "역대 최악의 정전 사태"라고 지적했다.

