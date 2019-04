광주시교육청 ‘장애학생 통합교육 강화’ 연수회 개최

[아시아경제 호남취재본부 허지현 기자] 광주광역시시교육청(교육감 장휘국)은 지난 12일 광주교육지원센터 대강당에서 특수교육대상아동들이 재학하고 있는 관내 학교 교장, 유치원 원장 등을 초청해 ‘다름을 NO! 하지 않고, KNOW~하는 학교 만들기’를 주제로 연수회를 개최했다고 14일 밝혔다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.