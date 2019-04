방탄소년단, 'SNL'서 신곡 공개…"완벽한 라이브로 美 홀렸다"

'SNL'에 출연한 방탄소년단 / 사진 = NBC방송 캡처

[아시아경제 김지현 인턴기자] 방탄소년단이 미국 ‘SNL’에서 최초로 새 앨범의 신곡 무대를 가졌다.

방탄소년단은 14일(한국 시각) 오후 방송된 미국 NBC 주말 코미디 쇼 ‘SNL(Saturday Night Live)’에 출연했다.

방탄소년단은 이날 새 앨범 ‘MAP OF THE SOUL : PERSONA’의 타이틀곡 ‘작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv)’ 무대를 전 세계 최초로 공개했다. 검은색 정장 차림으로 무대에 오른 방탄소년단은 여유로운 미소를 지으며 등장했다. 이어 완벽한 라이브 무대를 선보이며 전세계 팬들의 이목을 사로잡았다. 방탄소년단은 무대 도중 재치 넘치는 포즈를 취하고, 애드리브까지 완벽하게 소화하는 등 능숙한 무대 매너를 선보였다.

이어 방탄소년단은 지난 2017년 발매한 곡 ‘MIC Drop(Steve Aoki Remix)’ 무대를 선보였다. 앞서 부른 ‘작은 것들을 위한 시’와는 다른 분위기로 무대에 오른 방탄소년단은 시선을 사로잡는 형형색색의 무대 의상을 입고 강렬한 퍼포먼스가 돋보이는 군무를 뽐냈다. 이 무대에서도 완벽한 라이브를 선보여 관중들의 환호를 받았다.

‘SNL’은 미국 NBC 방송에서 생방송 되는 주말 코미디 쇼다. 세계적인 스타들이 출연해 호스트를 맡거나 무대 공연을 하고, 코믹 연기 및 정치 풍자를 선보이는 미국에서 가장 인기 있는 최장수 프로그램 중 하나다.

한편, 방탄소년단은 지난 12일 오후 6시 새 앨범인 ‘MAP OF THE SOUL : PERSONA’을 발표했다. 앨범의 타이틀 곡인 ‘작은 것들을 위한 시’는 뮤직비디오 공개 후 37시간37분 만에 유튜브 조회수 1억 뷰를 돌파하며 전 세계 최단 기록을 세웠다. 또한, 방탄소년단의 새 앨범은 전 세계 86개 지역 아이튠즈 톱 앨범 1위에 올랐다.

김지현 인턴기자 jihyunsports@asiae.co.kr





<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>