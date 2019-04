"유동성확장 1차 효과는 낙폭과대주!…2차는?"

이재만 하나금융투자는 연구원은 "이제부터는 밸류에이션 허들(Valuation hurdle)을 넘는가의 여부가 중요해 보인다"며 "글로벌 미디어 기업인 월트디즈니(2019년 PER 17배)와 넷플릭스(81배)의 주가 수익률을 비교해 보면 올해 1분기 중에는 월트디즈니(+1%) 대비 넷플릭스(+33%)의 주가 수익률이 월등히 높았지만 4월 이후에는 월트디즈니(+17%)가 넷플릭스(-2%)를 압도하고 있다"고 설명했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.