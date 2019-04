박지원 "4.11, 가능성 제시한 회담...문 대통령에 힘 실어줘야"

박 의원은 "김대중 대통령은 부시로부터 'This Guy'라는 모욕을 당했지만 계속 설득해 'Admire, 햇볕정책을 지지한다'로 만들었다"며 "보다 적극적으로 지금은 미국보다 한발앞서 북한을 설득, 남북정상회담을 할 때"라고 말했다.

