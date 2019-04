"경쟁력 갖춘 K스토리, 어디서든 통한다"..이야기가 산업이 되는 비결

스튜디오드래곤은 국내 대표 콘텐츠업체 CJ ENM의 자회사로 글로벌 OTT(over the top, 온라인동영상서비스) 넷플릭스에 드라마를 공급하면서 몸값을 높였다. 세계 최대 콘텐츠기업으로 꼽히는 디즈니 역시 올 연말부터 OTT 서비스를 본격화하기로 하는 등 콘텐츠 플랫폼 주도권을 쥐기 위한 경쟁은 갈수록 격화되고 있다. 이날 포럼에서도 OTT플랫폼 확대에 따라 드라마 제작환경 역시 바뀌고 있다는 점이 언급됐다.

