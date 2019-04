삼성SDS, 테크 마힌드라社와 블록체인 글로벌 사업 협약 체결

삼성SDS는 2017년부터 금융, 제조, 물류, 공공 등 다양한 분야에 넥스레저를 적용했다. 이러한 성과를 인정해 글로벌 IT 리서치 기관 가트너는 삼성SDS 넥스레저를 2018년 블록체인 플랫폼 시장의 대표 벤더로 선정한 바 있다.

인도 마힌드라 그룹 계열사인 테크 마힌드라는 전세계 900여 기업에 IT서비스를 제공하는 글로벌 기업으로 12만여 명의 IT 전문 인력을 보유하고 있다.