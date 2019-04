'전세계 86개국 아이튠즈 1위' 방탄소년단... K-POP의 새 역사 쓴다

글로벌 보이그룹 방탄소년단 / 사진 = 빅히트 엔터테이먼트 제공

[아시아경제 김지현 인턴기자] 방탄소년단의 새 앨범이 전세계 아이튠즈 차트를 석권했다.

방탄소년단이 12일 발표한 미니 앨범 ‘MAP OF THE SOUL : PERSONA’는 공개 직후 미국, 캐나다, 영국, 브라질, 싱가포르, 인도, 일본, 대만 등 전 세계 86개 국가의 아이튠즈 ‘톱 앨범’ 차트에서 1위를 차지했다.

이번 앨범의 타이틀 곡 ‘작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) feat. Halsey’는 미국, 캐나다, 러시아, 브라질, 싱가포르, 인도 등 전 세계 67개 국가 및 지역 ‘톱 송’ 1위를 기록했다.

방탄소년단은 미국 아이튠즈 ‘톱 앨범’ 1위를 비롯해 ‘톱 송’ 차트에서도 글로벌한 인기를 증명했다. 타이틀곡 ‘작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv)’는 1위, ‘Make It Right’는 3위, ‘HOME’은 4위, ‘소우주 (Mikrokosmos)’는 5위, ‘Intro : Persona’는 6위, ‘Dionysus’는 7위, ‘Jamais Vu’는 8위를 기록하며 전곡이 톱 10에 올랐다.

방탄소년단의 타이틀곡 '작은 것들을 위한 시' MV / 사진 = MV 캡처

방탄소년단은 12일 오후 6시 MAP OF THE SOUL : PERSONA를 공개해 타이틀 곡 ‘작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv)’로 멜론, 엠넷, 벅스, 지니, 네이버뮤직, 소리바다, 플로, 바이브, 올레뮤직 등 9개 국내 주요 음원사이트 1위를 석권했을 뿐만 아니라, 수록곡 전곡을 차트 상위권에 올렸다. 같은 시간 공개된 타이틀 곡 뮤직비디오는 한국 가수 중 최단 시간인 2시간52분 만에 1000만뷰, 5시간2분 만에 2000만뷰를 기록했다.

방탄소년단 / 사진 = 빅히트엔터테인먼트 제공

방탄소년단의 새 앨범은 선 주문량으로만 300만장 이상의 판매고를 기록했고, 앨범 발표 당일 147만장이 넘게 팔렸다.

한편 방탄소년단은 13일(현지 시각) 미국 NBC 방송의 ‘SNL’에서 전 세계 최초로 신곡 무대를 펼친다.

김지현 인턴기자 jihyunsports@asiae.co.kr





