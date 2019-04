마윈, “젊어 고생은 영광”… 中 IT 근로자 ‘996근무’ 옹호

중국 노동법에 따르면 업무 시간은 하루 평균 8시간, 주 44시간을 넘지 않아야 한다. 회사 측과 협의를 거쳐 시간을 연장할 수는 있지만 시간 외 근무가 하루 3시간 또는 한 달에 36시간을 초과해서는 안 된다. 하지만 고속 성장 중인 중국의 IT 기업들에서는 수당 없는 장시간 초과 근무가 일상화돼 있다.

