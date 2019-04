금감원, 섭테크·레그테크 대표업체 선발나서

금감원은 물론 해외 금융 규제 당국은 금융회사의 규제준수 업무 등도 IT기술의 접목을 통해 정확성과 효율성을 높이는 방향으로 발전하는 추세다. 이에 따라 해외 주요국은 거래 모니터링, 위험관리, 감독당국 보고 등에 있어서 IT 기술 등을 도입하고 있다.

