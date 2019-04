“방탄소년단…미치겠다” ‘방탄 컴백’ 무대는 美 ‘SNL’

방탄소년단 컴백 무대로 알려진 美 ‘SNL’ 예고편

[아시아경제 온라인이슈팀] 그룹 방탄소년단이 컴백을 앞두고 있는 가운데, 컴백 무대가 공개됐다. 이 가운데 방탄소년단의 히트곡 ‘런’(RUN) 뮤직비디오가 1억 조회수를 달성했다.

12일 방탄소년단 소속사 빅히트엔터테인먼트에 따르면, 2015년 11월 공개된 ‘런’ 뮤직비디오는 이날 오후 3시32분께 1억뷰를 넘겼다. 이는 원더케이(1theK) 유튜브 계정에 올라온 뮤직비디오의 단독 조회수다.

이로써 방탄소년단은 17개의 1억뷰 뮤직비디오를 보유하며, 한국 가수 최다 기록을 자체 경신했다.

이 가운데 방탄소년단은 이날 오후 6시 새로운 연작의 첫 음반인 ‘맵 오브 더 소울: 페르소나’(MAP OF THE SOUL: PERSONA)를 내고, 13일(현지시간) 미국 NBC 코미디쇼 ‘새터데이 나이트 라이브’(Saturday Night Live, SNL)에서 첫 컴백 무대를 갖는다.

특히 ‘SNL’ 측은 공식 SNS를 통해 ‘Emma Stone and Cecily Strong Are Freaking Out About BTS - SNL‘이라는 제목의 예고편 영상을 공개해 전 세계 팬들의 기대감을 높이고 있다.

공개된 영상을 보면 호스트인 엠마 스톤이 음악 게스트인 방탄소년을 소개한다. 앰마 스톤은 배우 세실리 스트롱과 “방탄소년단에 둘러싸여 있다. 미치겠다”라는 대화를 나누고 감격스러운 표정을 지어 웃음을 자아냈다.

