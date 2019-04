文 "조만간 남북회담 추진" 트럼프 "北 입장 알려달라"

문 대통령은 남북경제협력을 물꼬로 삼아 '굿 이너프 딜(good enough dealㆍ충분히 좋은 딜)'의 절충안을 받아내려는 목표를 갖고 정상회담에 임했다. 하지만 트럼프 대통령은 예정에 없던 기자회견을 갖고 "현시점에선 빅딜에 관해 얘기하고 있으며 빅딜이란 북한의 핵무기 포기"라고 밝혔다. 금강산 관광과 개성공단 가동 재개 등 남북경협의 제재 예외 문제에 대해서도 "지금은 적기가 아니라고 생각한다"면서 "제재가 유지되길 원한다"고 했다.

