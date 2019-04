코스피 10일 연속 올랐는데… 체감하기엔 역부족

이처럼 코스피의 오름세가 탄력을 받지 못하는 데는 1분기 실적부진이 부담으로 작용하고 있다는 분석이다. 코스피는 연초부터 올해 예상 주당순이익(EPS)이 지속적으로 하락세를 보이며 감익이 예상되고 있다. 나정환 토러스증권 연구원은 "코스피에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 IT 업종의 실적악화가 예상되면서 코스피 EPS 컨센서스(증권사 예상치 평균)가 상반기 안에 반등하기는 어려울 것이란 점 등이 증시의 상방을 제한하고 있다"고 말했다.

