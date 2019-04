세종공업, 자율주행 솔루션 모비어스 투자…"미래 신사업 확보"

[아시아경제 유현석 기자] 세종공업 세종공업 033530 | 코스피 현재가 7,500 전일대비 70 등락률 +0.94% 거래량 52,205 전일가 7,430 2019.04.12 09:36장중(20분지연) close 은 엠에스오토텍과 공동으로 투자한 자율주행 솔루션 전문 모비어스(MOBYUS CO., LTD)가 물류 자동화 로봇 시장에 진출한다고 12일 밝혔다.

