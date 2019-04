필링크, 공공선도 블록체인 사업자 선정

필링크 필링크 064800 | 코스닥 현재가 1,935 전일대비 20 등락률 +1.04% 거래량 641,448 전일가 1,915 2019.04.11 13:37장중(20분지연) close 관계자는 “HACCP 블록체인 사업은 농축산식품 전체의 HACCP 인증 관리 및 기록 데이터 기반의 원격심사 뿐만 아니라 학교급식도 실시간으로 모니터링하는 등 다양한 서비스로 확대할 수 있다”고 말했다. 이어 “앞으로도 정부 주도의 다양한 공공사업에 참여해 IT 분야에서 성과를 낼 수 있도록 하겠다”라고 덧붙였다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.