THE E&M은 5월28일 임시주주총회를 연다.

THE E&M은 나비스피델리스 9호 조합을 상대로 150억원의 전환사채(CB)를 발행하기로 했고, 나비스피델리스 10호 조합을 상대로도 100억원의 CB를 발행한다.

[아시아경제 문채석 기자] THE E&M THE E&M 089230 | 코스닥 현재가 1,260 전일대비 90 등락률 -6.67% 거래량 7,491,250 전일가 1,350 2019.04.11 13:39장중(20분지연) close 은 최대주주인 룽투코리아가 보유주식 중 1102만9411주(12%)를 나비스피델리스 7호조합 외 2인에게 양도하기로 하고 주식양수도 계약을 체결했다고 11일 공시했다.