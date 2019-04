내집 주차장 빌려줍니다!...마포구, 서울시 최초 ‘IoT 기반 주차장’ 공유

[아시아경제 박종일 기자] 마포구(구청장 유동균)가 주택가에 숨어 있는 주차 가능 공간을 발굴해 이를 이웃과 공유하는 ‘IoT(Internet of Things) 기반의 공유주차제’를 서울시 최초로 이달부터 시행하고 있다.

