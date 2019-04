[출처=이병헌 인스타그램]

배우 이병헌이 강원도 산불 피해 지역 아동을 돕기 위해 1억원을 기부한 엑스재팬 요시키에 고마움을 전했다.

이병헌은 10일 자신의 인스타그램에 "Thank you, my friend(고마워, 내 친구)"라는 글과 함께 요시키와 함께 찍은 사진을 게재했다.

사진 속에는 요시키와 어깨동무한 이병헌의 모습이 담겼다. 두 사람은 카메라를 향해 미소를 짓고 있다.

요시키는 최근 강원산불 피해 지역의 아이들을 돕기 위해 자신이 운영하는 미국 비영리 공익 법인을 통해 1억원을 기부했다. 이병헌, 이민정 부부가 산불피해 아동가정을 지원하기 위해 1억원을 기부한 소식을 접한 뒤 기부를 결정한 것으로 알려졌다.

