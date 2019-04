현대차·벤츠·아우디·폭스바겐 등 6만2509대 제작결함 리콜

포르쉐코리아에서 수입, 판매한 파나메라 130대, 카이멘 38대의 경우 차량의 전기장치인 게이트 웨이 컨트롤 유닛(Gate way control unit)이 제조 과정에서 내부 회로에 정확한 납땜이 이루어지지 않아 다른 컨트롤 유닛과 통신에 장애 가능성이 있는 것으로 확인됐다. 아울러 911 5대와 718 박스터 19대는 차량의 전기장치인 사이드 에어백 센서의 너트가 조임 토크(screw torque)로 조립되지 않아 에어백이 작동하지 않을 수 있는 결함이 확인돼 리콜을 실시할 예정이다. 해당 차량은 15일부터 전국 포르쉐 공식 서비스 센터에서 무상으로 수리를 받거나 필요시 해당 부품을 교체하는 서비스를 받을 수 있다.

벤츠 GLA 220 등 29대는 부품 공급업체 생산공정 오류로 인해 파노라믹 선루프의 접착제가 제대로 도포 되지 않아 누수가 발생할 경우 윈도우 에어백 근처에 습기가 차게 되면 점화 장치 손상이 발생할 수 있고, 윈도우 에어백이 의도대로 전개되지 않을 가능성이 확인됐다. 메르세데스-벤츠코리아는 A 200 등 4596대의 경우 국토부의 자기인증 적합조사 결과를 수용해 15일부터 무상으로 개선한 후방 안개등으로 교체하는 리콜을 실시한다. GLA220 및 AMG C 63 등 30대는 지난 5일부터 이미 리콜을 실시하고 있다.

메르세데스-벤츠코리아에서 수입 판매한 A 200 등 4596대는 자동차 자기인증적합조사 결과 뒷면안개등 반사판의 광도가 기준치보다 최대 160cd를 초과해 안전기준을 위반했다. 또한 2018년 2월에 제작된 AMG C 63(1대)은 트렁크 내 견인고리 등 일부 부품(toolkit)이 안전기준에 위반됨에 따라 역시 리콜을 진행한다. 국토교통부는 위 결함이 발견된 벤츠 차량에 대하여 우선 리콜을 진행하되, 추후 제작사에 대해 현대자동차(주)와 같이 역시 과징금을 부과할 계획이다.