19개 주요업종 중 11개가 실적 악화 전망

최근 외국인과 기관투자가들은 모두 삼성전자와 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 현재가 77,900 전일대비 100 등락률 +0.13% 거래량 1,349,509 전일가 77,800 2019.04.10 11:29장중(20분지연) close , 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 현재가 219,500 전일대비 500 등락률 -0.23% 거래량 79,982 전일가 220,000 2019.04.10 11:29장중(20분지연) close 등 IT 대형주를 순매수했다. 외국인은 이달 들어 삼성전자를 5087억원어치 사들이며 순매수 상위 1위에 이름을 올렸고 SK하이닉스도 2378억원어치 순매수했다. 기관은 삼성전자(172억원), SK하이닉스(755억원)를 비롯해 반도체 위주로 구성된 상장지수펀드(ETF) TIGER200을 3339억원어치 쓸어 담으며 반도체주 반등을 기대했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.