총선 호재 '인도 증시' 해외투자처로 급부상

이재선 하나금융투자 연구원은 "여론조사에 따르면 모디 총리가 소속된 BJP(여당)는 지난해 12월 개최된 주 의회 선거 참패를 딛고 전체 의석 중 264석을 확보해 과반수를 차지할 것으로 점쳐지고 있다"며 "개혁안 부분에서는 모디 총리의 '메이크 인 인디아(Make in India)' 정책 중 핵심 부분인 제조업 육성 정책에 대한 기대감이 부각될 것으로 보인다"고 진단했다. 그는 이어 "메이크 인 인디아는 외국인 투자 확대, 제조업 육성, 고용 창출의 선순환 구조를 골자로 삼고 있으며, 현재 16%인 국내총생산(GDP) 내 제조업 비중을 2025년까지 25% 확대하는 것을 목표하고 있다"고 설명했다.

