KT, 5G 음악은 '올레tv모바일'에서 즐겨요

‘웨스트브릿지 with KT 5G’에서는 매월 인디 아티스트가 출연하는 ‘라이브 클럽 데이’ 공연과 힙합 중심의 ‘5G 라이브 시리즈’ 공연을 생방송으로 서비스할 계획이다. 실시간 VR 중계까지 동시 제공하며 멀티앵글 등 5G 전용 기술을 적용한 다양한 형식의 콘텐츠를 자체 제작해 5G 시대에 맞는 새롭고 차별화된 콘텐츠를 선보일 것으로 기대된다.

KT는 올레 tv 모바일의 차별화된 5G 기반 음악 콘텐츠를 강화하기 위해 서울 홍대입구에 5G 콘텐츠 전용 제작 공간 ‘웨스트브릿지 with KT 5G’를 마련했다. 오픈을 기념해 오는 15일 오후 7시에는 데뷔 22주년을 맞은 인기그룹 젝스키스가 웨스트브릿지에서 라이브 방송을 진행한다. 해당 방송은 올레 tv 모바일에서 실시간 중계될 예정이다.