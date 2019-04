제주현대미술관 '공존의 이유'…환경·자연·인간의 상관관계 조망

이다슬은 이질적인 이미지를 사진으로 포착했다. 그는 이전 인공적으로 변모한 제주 풍경 연작에서 진화해 현재 제주 자연 환경의 파괴 현장을 고발, 기록하는 작업을 하고 있다. 제주 도처에서 벌어지는 난개발로 신음하는 제주 자연의 현황을 사진, 영상 작업으로 구현하고 있으며, 전시작품 'Hold me tight _ 나를 꼭 잡아주세요'는 동시대 제주 풍경의 현주소를 보여주고 있다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.