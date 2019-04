태국은 지금 미세먼지와 전쟁중

최근 치앙마이 지역에서 측정된 초미세먼지(PM 2.5) 농도는 492.57㎍/㎥를 기록했다. 태국 정부가 정한 기준보다 10배, WHO 기준보다는 20배나 높은 수준이다.

치앙마이 한 때 WHO 기준 20배 넘어 호텔 예약률 지난해 대비 60% 그쳐