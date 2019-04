싱가포르 정부 강경대응…"언론자유 침해" 만만찮은 반발

최근 싱가포르 내를 떠들석하게 했던 가짜뉴스의 전형적인 예들이다. 최근 싱가포르 현지에서 실시된 한 설문조사에 따르면 전체 응답자의 45%가 이런 가짜뉴스에 속은 적이 있으며 91%가 진짜와 섞인 가짜뉴스를 구분하지 못했다고 답했다. 싱가포르 정부가 최근 가짜뉴스나 허위사실 유포에 대한 처벌을 대폭 강화하는 온라인 보호 법안(The Protection from Online Falsehoods and Manipulation Bill)을 의회에 제출하게 된 배경이기도 하다.

