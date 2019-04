알파홀딩스, 美 클리브랜드 클리닉과 신약 개발 협약 체결

알파홀딩스 관계자는 "이미 클리브랜드 클리닉 측이 보유하고 있는 혁신 신약(First in class)을 비롯한 다수의 신약 후보물질들에 대한 협의를 시작했다"며 "이번 계약으로 인해 당사의 미국 시장진출에 더욱 가속도가 붙을 것을 기대된다"고 말했다.

클리브랜드 클리닉 파운데이션은 US News & World Report가 선정한 2018~2019년 미국 최우수 병원 2위인 클리브랜드 클리닉을 보유한 의료재단이다. 지금까지 3600개 이상의 특허를 출원하고 500개 이상의 라이선스를 계약하면서 82개 바이오 헬스벤처를 스핀-오프하고 1조원 이상의 투자를 유치하기도 했다.