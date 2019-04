아세안은 지금 가짜뉴스와 전쟁중

9일 주요 외신과 현지 언론들에 따르면 싱가포르 의회는 최근 가짜뉴스나 허위사실 유포에 대한 처벌을 강화하는 내용을 담은 온라인 보호법안(The Protection from Online Falsehoods and Manipulation Bill)을 발의했다. 법안은 가짜뉴스의 유포자는 물론 이를 게재한 온라인 플랫폼 등도 처벌할 수 있도록 규정하고 있다. 이 규정을 어기면 최대 100만싱가포르달러(약 8억원)의 벌금을 부과하는 조항도 포함됐다. 이와 함께 선거와 관련해 허위사실을 유포하면 5년 이하 징역 또는 5만싱가포르달러(약 4000만원)의 벌금형에 처해진다.

