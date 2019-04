알파홀딩스, 美 클리블랜드클리닉과 신약개발 협약

알파홀딩스 관계자는 “이미 클리블랜드 클리닉 측이 보유하고 있는 ‘First in class’를 비롯한 다수의 신약 후보물질들에 대한 협의를 시작했다”라며 “이번 계약으로 인해 당사의 미국 시장진출에 더욱 가속도가 붙을 것을 기대된다”라고 밝혔다.

