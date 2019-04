현대모비스, IT 인력 현대오토에버로 통합 추진

문제는 현대모비스 직원의 거센 반발이다. 현대모비스 IT 부문 직원 입장에서는 두 회사의 급여나 복지 체계가 다를 뿐만 아니라 회사 측의 일방적 결정에 따라 근무지가 달라질 수 있어 달갑지 않다. 지난해 사업보고서 기준 현대오토에버의 1인 평균 급여는 7503만원, 현대모비스는 8800만원으로 1000만원 이상 격차가 있다.

현대오토에버는 국내에서는 현대모비스부터 인력 통합을 실시하고 해외에 흩어진 그룹사의 IT 전문 인력을 미주, 중국, 인도, 유럽 등 4개 권역으로 통합하는 계획을 세우고 있다. 현대모비스를 시작으로 한 인력 재편이 국내외 계열사의 IT 직군까지 확대될 것이라는 관측이 나오는 이유다.

9일 업계에 따르면 현대모비스는 지난 2일 IT 사업 부문 직원을 대상으로 '현대오토에버 비전 설명회'를 개최했다. 이날 설명회에는 현대오토에버 인사 담당자와 관계자들이 참석해 회사의 비전과 임금ㆍ복지 체계 등을 설명한 것으로 전해졌다.

[아시아경제 우수연 기자] 현대모비스가 IT 사업 부문 인력을 현대오토에버로 이관하는 인력 통합을 본격적으로 추진한다. 그룹사 IT 통합ㆍ표준화를 통해 효율성을 높인다는 현대자동차그룹 '원(ONE)-IT' 전략의 일환이다.

