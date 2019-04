[포토]SK텔레콤·대한적립자사 맞손

9일 SK텔레콤은 대한적립자사와 업무협약을 맺었다. 이번 협약에 따라 SK텔레콤은 전국민 헌혈률 제고를 위해 ‘찾아가는 이동 버스’를 헌혈 현장에 지원한다. SK텔레콤은 현재 전국적으로 운영하고 있는 5대의 ‘찾아가는 이동 AS 버스’를 대한적십자사의 이동 헌혈차량과 함께 현장에 보내 헌혈자들에게 단말기 AS및 스마트폰 이용 교육 서비스를 제공한다. 문갑인SK텔레콤 스마트디바이스본부장은 “이번 제휴를 통해 SK텔레콤의 이동AS인프라인 ‘찾아가는 이동AS버스’와 적십자의 헌혈 인프라를 결합해 우리사회의 나눔문화 확산에 기여하겠다”고 밝혔다.

[아시아경제 구채은 기자] SK텔레콤과 대한적십자사가 헌혈 현장에 ‘찾아가는 이동 서비스 차량’을 지원하는 내용을 담은 ‘이동 AS 인프라 공유 및 사회적 가치 창출을 위한 업무협약’도 맺었다. 사진은 왼쪽부터 문갑인 SK텔레콤 스마트디바이스본부장, 대한적십자사 김명한 혈액관리본부장이다.