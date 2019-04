김정은, 한미정상회담 기대 접고 '제재 버티기' 수순 전망

[아시아경제 김동표 기자] 북·미 비핵화 협상 교착을 풀기 위해 문재인 대통령이 미국 방문을 준비 중인 것과 달리 김정은 북한 국무위원장은 여기에 큰 기대를 하지 않고 있다는 분석이 나왔다. 문 대통령의 '굿 이너프 딜(good enough deal·충분히 괜찮은 거래)'을 도널드 트럼프 미국 대통령이 수용할 가능성이 없다고 김 위원장은 보고 있으며, 때문에 남북특사도 교류도 이뤄지지 않고 있다는 것이다.

