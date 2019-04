육아스트레스 시원하게 날려!...성동구, 부모힐링 프로그램 '투맘쇼'개최

2부 ‘투맘쇼’는 실제로 육아를 하고 있는 두 엄마 (TWO MOM) 개그우먼 정경미, 김경아가 출연해 관객 속풀이 토크, 육아 공감 콩트 등을 진행하며 재치 넘치는 입담으로 육아 스트레스를 시원하게 날려 줄 수 있는 힐링의 시간이 될 것으로 기대하고 있다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.