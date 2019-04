서울시 복지상 장애인 인권분야 대상 김동현씨

김씨는 KAIST를 졸업한 다음 공군 장교로 복무, IT 전문 변호사가 되기 위해 법학전문대학원에 입학했다. 2012년 간단한 시술을 받기 위해 병원을 찾은 김씨는 의료사고로 시력이 손상돼 시각장애 1급 판정을 받았다. 그러나 김씨는 좌절하지 않고 대학원 졸업 후 시각장애인 최초로 서울고등법원 재판연구원으로 임용된다. 장애인법연구회에서 발간한 '장애인차별금지법 해설서'를 공동으로 집필하고 2017년 3월부터는 서울시장애인권센터에서 다수의 공익소송을 수행했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.