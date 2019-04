[굿모닝 증시]글로벌 증시 반등?…불확실성 상존

◆ 이승준 하나금융투자 연구원 = S&P 500지수는 올해 1분기 13.1% 올라 1998년 이후 최고의 1분기를 보냈다. 어느덧 전고점을 앞두고 있다. 섹터별로는 정책 기대감에 IT, 산업재, 경기소비재 등이 증시 반등을 주도 중이다. 전고점을 앞두고 무역협상 타결의 가시적 성과와 펀더멘탈 개선이 필요한 시점이 됐다. 첫 단추는 무역협상이다.

