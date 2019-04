[클릭 e종목]"슈피겐, 5G·폴더블 스마트폰 출시로 케이스 교체수요 증가"

김 연구원은 "슈피겐코리아는 스마트폰 출하량 둔화에도 성장을 지속해왔으며, 자체 브랜드로 아마존 카테고리 내 최상위 셀러에 등극한 만큼 IT 기업 보다는 소비재 기업으로 간주하는 것이 타당하다"고 강조했다.

