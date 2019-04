[아시아경제 청년취업아카데미] 빅데이터 기반 '핀테크 SW개발 전문가 양성' 위해 ~4/17까지 연수생 모집(국비무료교육)

국내 IT, 게임, 모바일, 서비스업 등 전 분야에 걸쳐 산업의 특성에 적합한 플랫폼을 구축하기 위해 기업들은 SW개발자 확보에 주력하고 있다. 또한 국내 금융기관도 정부 주도 핀테크 집중 육성정책에 발맞춰 핀테크 기업과의 협업을 강화하고 인재육성에 적극 나서고 있다.

4차 산업혁명으로 핀테크가 금융권의 미래 화두로 부각되며 글로벌 시장에서 핵심 기술로 주목받고 있으며 금융에 IT, 정보통신기술(ICT)을 융합한 핀테크 상품이 이미 널리 확산되어 있다.