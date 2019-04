8일(현지시간) 중국 국무원은 컴퓨터와 디지털카메라 등 일부 IT 제품, 식품, 음료, 가구, 장난감, 일부 의약품에 부과하는 관세의 일종인 수입세를 13%로 인하한다고 밝혔다. 인하된 세율은 9일부터 적용된다.

