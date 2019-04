핵단추 설전→남북·북미회담까지…롤러코스터 탔던 조명균

7월에는 자강도 무평리 일대에서 동해상으로 대륙간탄도미사일(ICBM) 1발을 쐈다. 잇따른 북한의 도발에 도널드 트럼프 미국 대통령은 "북한이 계속해서 미국을 위협한다면 화염과 분노(fire and fury)에 직면하게 될 것"이라는 초강경 발언을 내놨다. 9월 북한은 6차 핵실험까지 강행했다.

