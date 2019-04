키움 히어로즈, 9일 KT전 '구구단' 미나 시구

걸그룹 '구구단'은 지난 2016년 미니 앨범 'Act.1 The Little Mermaid'로 가요계에 데뷔했으며, 2017년 '아시아 아티스트 어워즈 라이징스타상'과 '대한민국문화연예대상 K-POP 가수상' 2018년 '아시아 아티스트 어워즈 가수부문 뉴웨이브상'을 수상하는 등 대중들에게 많은 사랑을 받고 있다.

