[전시 안내] 박현주 개인전 '봄날, 오후' 外

◆갤러리 엘르 'World of Piece: 조각으로 만들어진 세상'= 한국 류주현 작가와 일본 타케루 토요쿠라 작가의 작품을 전시한다. 두 작가는 작은 요소(조각)들이 모여 하나의 완성된 세상을 만들어내는 작품을 선보인다. 두 작가의 평면작품과 입체작품을 동시에 감상할 수 있다.(4월6~25일, 일요일 휴관)

◆소피스 갤러리 '더 셀러브레이션 오브 페인팅(The Celebration of Painting)'= 뉴욕에서 활동하는 작가 여섯 명의 작품을 전시하는 그룹전. 소피스 갤러리와 뉴욕에 기반을 둔 '패러다임 아트 컴퍼니(Paradigm Art Company)'의 협업으로 마련됐다. 그렉 보긴(Greg Bogin), 조쉬 림즈(Josh Reames), 로렌 실바(Lauren Silva), 매튜 헨젤(Matthew Hansel), 마이클 베빌악쿠아(Michael Bevilacqua), 웬디 화이트(Wendy White) 등 작가 여섯 명이 생동감 있는 뉴욕의 동시대 회화의 다양한 양상을 보여준다.(3월23~4월27일, 월요일 휴관)