"삼성전자 어닝쇼크, 코스피 상승에 부담"

이 연구원은 "당초 예상했던 베어마켓 랠리(약세장 속에서 주가가 일시적으로 상승하는 반등 장세)의 후반전 타켓인 12개월 선행 주가 수익비율도 PER 11.17배(2010년 이후 최고치) 또한 2282포인트(4월 4일 기준)로 하락했다"며 "향후 삼성전자의 실적 컨센서스가 추가 하향조정 될 경우 코스피가 적정 밸류에이션 수준, 타겟 코스피 레벨은 더욱 낮아질 것"이라고 봤다. 이어 "코스피의 상승여력도 지속적으로 줄어들고 있어 코스피의 추가적인 반등 탄력은 제한적일 전망"이라고 덧붙였다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.