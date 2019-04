BMW-MS '스마트공장' 개방형 제조 플랫폼 출시…파트너 추가 모집

BMW 그룹 보드 멤버인 올리버 집세는 "개별화된 프리미엄 제품을 생산하는 복잡한 작업 공정에는 혁신적인 IT 및 소프트웨어 솔루션이 필요하다"면서 "파트너사와 공급 업체 간의 안전한 통합 뿐 아니라 생산 현장 및 시스템 간의 상호 연결이 중요하다"고 강조했다. 이어 "BMW 그룹은 2016년부터 클라우드 서비스를 사용해왔으며 새로운 접근 방식을 지속적으로 개발하고 있다"면서 "OMP을 통해 다른 기업에 자사의 솔루션을 제공하는 한편, 시장에서 협력 업체들과 함께 해당 분야를 리딩해 나갈 것"이라고 덧붙였다.

