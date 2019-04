방탄소년단 지민, 부산교육청에 1억 원 기부 사실 뒤늦게 알려져

한편 방탄소년단은 6일 방콕에서 월드투어 ‘러브 유어셀프’ 콘서트를 펼치고, 12일 새 앨범 ‘MAP OF THE SOUL : PERSONA’를 전 세계 동시 발매한다. 13일은 미국 NBC 방송 ‘SNL’에서 첫 컴백 무대를 공개한다.

