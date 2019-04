"우리가 숲 지킴이"…나무심고 기부하고, 환경정책 강화하는 기업들

세븐일레븐은 '미세먼지 NO! NO! 캠페인' 일환으로 전국 9500여 점포에 설치한 동전 모금함을 통해 모은 기금 6100만원을 환경재단에 전달했다. 이 기금은 미세먼지 관련 교육 책자 제작 및 연구 투자 등 환경에 대한 중요성을 알리기 위해 사용된다. 그리고 유튜브 채널 '미세먼지 TV'를 통해 소개할 미세먼지 관리 교육 콘텐츠도 제작할 계획이다.

