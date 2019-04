5G 첫날부터 4만 가입자.. 3가지 가입포인트

5일 서울 강남에 위치한 KT ON 식당에서 5G 사전예약 가입자 50여명을 초청한 런칭행사가 열렸다. 경품행사에서 1등으로 당첨된 오원창 씨(오른쪽)가 단말기를 들고 배우 이제훈 씨 등 관계자들이 로봇팔 전달하는 갤럭시 S10 퍼포먼스를 지켜보고 있다./윤동주 기자 doso7@

상반기 기대작들도 대거 쏟아낸다. 6월까지 스트리밍 게임업계의 넷플릭스라 불리는 해치와 스트리밍 게임 5종 이상을 독점 제공한다. 카트라이더도 VR로 즐길 수 있게 하고 리그 오브 레전드 챔피언스 코리아를 가상현실 증강현실 버전으로 만들어 독점 생중계한다. 포켓몬GO의 아성을 이을 해리포터AR도 서비스한다. 인기 방송프로그램인 프로듀스 101도 VR로 볼 수 있게 하고 가상현실 언어교육 서비스 Speak it!, 세계 명화 명소를 둘러보는 실감형 콘텐츠도 낸다.