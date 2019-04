에어비앤비 숙소서 또 '몰카' 발견…美이어 아일랜드

IT 보안 전문가인 바커는 숙소 내 와이파이 네트워크 목록을 살피는 과정에서 집안에 몰래카메라가 설치돼 있다는 사실을 알게 됐다. 숨겨진 카메라를 찾는 과정에서 숙소 내부를 촬영한 영상이 실시간 재생되고 있다는 사실도 알게 됐다. 그는 영상이 촬영된 모습을 토대로 거실 천장에 숨겨진 카메라를 찾아냈다.

