삼성전자 '반토막' 실적에도 주가 변동 없었던 4가지 이유

이재윤 유안타증권 애널리스트는 "하반기엔 반도체 고객사 D램 재고가 다 소진될 시점이라 3분기부터는 반도체 수요가 정말 살아나는 것을 체감하게 될 것"이라면서 "1분기 실적은 연간으로 봤을 때 저점으로 보고 있고, 5G 등 IT 기술 변화로 인한 수요 덕분에 내년도 다시 상당히 크게 기대할 수 있다"고 말했다

