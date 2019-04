미·중 무역협상, 다음주 화상 통화로 계속된다

트럼프 대통령도 이날 백악관에서 기자들에게 "무역협상은 잘 진행되고 있다"면서도 "타결 여부에 대해선 먼저 판단하지 않겠다"고 선을 그었다. 트럼프 대통령은 또 "가장 어려운 2개의 포인트(the two hardest points)를 성공적으로 협상하고 있다"면서도 자세한 내용은 언급하지 않았다. 트럼프 대통령은 전날 협상의 쟁점에 대해 묻는 기자들의 질문에 지식재산권(IP) 보호와 합의 이행, 관세 등 3가지를 꼽은 바 있다.

